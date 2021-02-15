Модель обвинила игрока «Баварии» в доведении бывшей возлюбленной до суицида

https://static.news.ru/photo/3ab3847c-6f9b-11eb-a71a-96000091f725_660.jpg Джером Боатенг Фото: Philippe Ruiz/www.imago-images.de/Global Look Press

Экс-модель Playboy Мелисса Хоу считает, что 32-летний защитник «Баварии» Джером Боатенг совершил психологическое насилие над бывшей девушкой Касей Ленхардт. Через неделю после расставания с футболистом её нашли мёртвой.

Не удивлена тому, что поведение парней вроде Джерома с девушками приводит к подобному исходу. Шокирована, что всё закончилось смертью, — рассказала Хоу журналистам Bild.

По её словам, подобное должно было произойти, поскольку футболист «долго играл жизнями девушек».

Официально причина смерти Каси Ленхардт не объявлена. Известно, что на её теле не было обнаружено признаков насильственной смерти.

Боатенг расстался с возлюбленной 4 февраля после 15 месяцев отношений из-за шантажа со стороны Ленхардт.

Ранее в Аргентине свёл счёты с жизнью 30-летний уругвайский нападающий клуба «Годой-Крус» Сантьяго Гарсия. Его тело было найдено в квартире. У спортсмена были психические проблемы, и он посещал врача.

Как писал NEWS.ru, 19-летний игрок итальянской команды «Мартина», выступающей в шестом дивизионе, Фабиано Колуччи покончил с собой в гараже своего дома. Последние месяцы перед смертью футболист тяжело переживал развод родителей, что могло подтолкнуть его к суициду. Тело спортсмена обнаружил его брат после того, как Фабиано не пришёл на тренировку.