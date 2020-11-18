«Мне стыдно»: Губерниев оценил игру сборной России в Сербии

https://static.news.ru/photo/c8fa07a4-2a24-11eb-a649-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Губерниев Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев после разгромного поражения сборной России от Сербии в матче Лиги наций (0:5) назвал коллектив Станислава Черчесова «слабой командой».

К сожалению, львиная доля игроков привыкла проигрывать в Лиге чемпионов, вот и сегодня мы спокойно проигрываем, понурив голову. Поймите, запаса, как и класса, у нас нет совсем. Мы слабая команда. Мне стыдно, — заявил телеведущий в беседе с «Чемпионатом».

Он добавил, что иногда сборной России «фартило», но когда фарт пропал, оказалось, что «игроки друг друга совсем не понимают».

Мы средняя европейская команда, наши небольшие ошибки приводят к огромным оплеухам. Мы совсем не понимаем, в какой футбол играем, — подчеркнул Губерниев.

Ранее NEWS.ru сообщал, что сборная России завершила свои выступления в Лиге наций, так и не реализовав главную цель — команда не сумела подняться в дивизион выше, безвольно проиграв национальной команде Сербии. Одни болельщики считают, что «порно было не у Дзюбы», а что думают другие — рассказывается в материале NEWS.ru.