https://static.news.ru/photo/9302a2a4-e124-11e9-a9d8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Diego Diaz/Icon SMI via ZUMA Press/TASS

Высшая футбольная лига США и Канады (MLS) отменила запрет на использование символов Железного Фронта во время футбольных матчей.

Решение было принято из-за протестов фанатов, которые в течение нескольких недель устраивали демонстрации молчания во время игр, сообщает CNN.

Руководство лиги собирается создать рабочую группу, в которую войдут официальные представители MLS и лидеры фанатских движений клубов.

В июле в матче регулярного чемпионата MLS «Сиэтл Саундерс» — «Портленд Тимберс» фанаты команды хозяев подняли флаг с символикой Железного Фронта, после чего они получили официальное предупреждение от клуба.

Железный фронт — военная организация Социал-демократической партии Германии, первое крупнейшее антифашистское и антинацистское объединение в межвоенные годы.

Нападающий футбольного клуба «Лос-Анджелес Гэлакси» швед Златан Ибрагимович подверг критике действующий регламент лиги MLS, в которой существуют две конференции по 12 команд, писал News.ru.