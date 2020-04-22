Футбол

«Млада-Болеслав» вместе с Татаевым приступила к тренировкам

10:19, 22 апреля 2020
Алексей Татаев Алексей Татаев Фото: fk.mlada.boleslav/facebook.com

Чешский футбольный клуб «Млада-Болеслав», за которую выступает российский защитник Алексей Татаев, вернулся к тренировкам после вынужденной паузы, связанной с пандемией инфекции коронавируса.

Пока тяжело. Но техника не покинула меня, ещё могу что-то, — цитирует Татаева пресс-служба сборной России U21 на странице своего Instagram.

После 24 матчей чемпионата Чехии лидером турнирной таблицы остаётся «Славия» с 58 очками (18 побед, четыре ничьи и два поражения). «Млада-Болеслав» разделяет пятую строчку с футбольным клубом «Словацко» с 37 очками в активе.

Руководитель Польского футбольного союза Збигнев Бонек сообщил о возобновлении внутреннего чемпионата без зрителей на стадионах 31 мая, ранее писал NEWS.ru.

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