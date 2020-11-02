Мирзов поддержал критику Нурмагомедова против Макрона

https://static.news.ru/photo/1a18cb7a-1d19-11eb-b53e-fa163e074e61_660.jpg Резиуан Мирзов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Полузащитник футбольного клуба «Химки» Резиуан Мирзов, права на которого принадлежат московскому «Спартаку», поддержал акцию против президента Франции Эммануэля Макрона.

На своей странице в Instagram хавбек опубликовал фотографию главы государства с отпечатком обуви на лице.

Воистину, Аллах скор в расчёте, — написал под постом Мирзов.

Ранее пост подобного характера выложил российский боец Хабиб Нурмагомедов, который обрушился с критикой на французского лидера Эммануэля Макрона из-за его политики в отношении ислама. Чемпион UFC напомнил, что мусульмане почитают пророка Мухаммеда больше своих родителей, поэтому его оскорбление воспринимается особенно близко.

В свою очередь российские бойцы ММА поддержали Хабиба Нурмагомедова, назвавшего президента Франции «тварью» и призвавшего на него проклятия за поддержку карикатур на пророка Мухаммеда, писал NEWS.ru.