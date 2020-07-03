Миранчук рассказал, что изменилось в «Локомотиве» с приходом нового тренера

https://static.news.ru/photo/2a87ba2c-bde5-11ea-ada1-fa163e074e61_660.jpg Алексей Миранчук Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Полузащитник московского футбольного клуба «Локомотив» Антон Миранчук рассказал об изменениях в команде с приходом на должность главного тренера сербского специалиста Марко Николича.

Глобально с приходом нового тренера всегда меняется такой момент: в команде понимают, что для него сейчас все равны. Не важно, мало ты играл или много — теперь у каждого есть возможность проявить себя, — цитирует Миранчука Sport24.

Он отметил, что в команде были мелкие корректировки в тактических деталях.

Ранее NEWS.ru сообщал, что полузащитника московского «Локомотива» Алексея Миранчука признали лучшим футболистом в РПЛ по итогам июня. Его кандидатуру единогласно поддержали эксперты основного телевещателя, представители РПЛ и болельщики. В голосовании болельщиков, которое прошло на официальной странице лиги во «ВКонтакте», за форварда отдали 44,1% голосов.