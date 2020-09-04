Миранчук пропустит шесть недель из-за травмы

https://static.news.ru/photo/eb1983ba-ef95-11ea-a4df-fa163e074e61_660.jpg Алексей Миранчук Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский футболист Алексей Миранчук пропустит около шести недель из-за травмы бедра. Он сможет дебютировать за итальянский клуб «Аталанта» только 4 октября в матче против «Кальяри».

Медицинское обследование показало, что для восстановления Миранчука может потребоваться около полутора месяцев, — сообщает Fotball Italia.

Российский полузащитник 23 августа получил травму в матче чемпионата России против московского «Спартака». А 4 сентября «Аталанта» объявила о его переходе в команду. 24-летний воспитанник «Локомотива», в свою очередь, назвал «Аталанту» одной из самых лучших и интересных команд в Европе, и признался, что переход в неё стал исполнением его мечты.

Как писал NEWS.ru, клуб «Аталанта» официально приветствовал в своих рядах россиянина Алексея Миранчука. Итальянцы оценили российского футболиста в €14,5 млн. До перехода в «Аталанту» футболист с 2013 года играл за ФК «Локомотив», в составе московской команды завоевал звание чемпиона России в сезоне-2017/18. В 2019 году «Локомотив» стал обладателем Суперкубка России. Играл в составе сборной России на ЧМ 2018 года.