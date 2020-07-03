Миранчук объяснил, почему футболисты «Локомотива» не вступились за Сёмина

https://static.news.ru/photo/cfa2898a-bde3-11ea-b96a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Полузащитник московского футбольного клуба «Локомотив» Антон Миранчук объяснил, почему игроки команды молчали при отставке бывшего тренера Юрия Сёмина.

Вмешиваться в политику клуба я не буду — а то в комментариях болельщики писали, мол: «Почему вы не повлияли и не отстояли Семина?» Но я футболист, а не президент или генеральный директор, чтобы убирать кого-то или назначать, — цитирует Миранчука Sport24.

При этом Миранчук поблагодарил Сёмина и отметил, что у него были с ним замечательные отношения.

В мае «Локомотив» официально заявил, что Юрий Сёмин уходит с поста главного тренера команды. Новым наставником «железнодорожников» назначен Марко Николич, который приступил к своим обязанностям с 1 июня.

Ранее NEWS.ru сообщал, что полузащитника московского «Локомотива» Алексея Миранчука признали лучшим футболистом в РПЛ по итогам июня. Его кандидатуру единогласно поддержали эксперты основного телевещателя, представители РПЛ и болельщики. В голосовании болельщиков, которое прошло на официальной странице лиги во «ВКонтакте», за форварда отдали 44,1% голосов.