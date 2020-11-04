Миранчук о продлении контракта с «Локомотивом»: «Я чувствую себя как дома»

https://static.news.ru/photo/91c6ec72-1eab-11eb-b433-fa163e074e61_660.jpg Фото: ФК «Локомотив»/vk.com

Московский футбольный клуб «Локомотив» 4 ноября объявил о продлении контракта с полузащитником Антоном Миранчуком до 2024 года.

Футболист заявил, что после подписания нового соглашения он чувствует себя одним из самых счастливых людей на земле. Заявление 25-летнего игрока приводит пресс-служба «железнодорожников».

В «Локомотиве» я чувствую себя как дома, я счастлив. Просто счастливый человек в своем клубе. У меня теперь ещё больше мотивации, чтобы радовать болельщиков. Я — футболист. Моя задача — доказывать свою состоятельность на поле, радовать семью, болельщиков, клуб, приносить пользу, — прокомментировал продление контракта Миранчук.

Антон Миранчук проводит восьмой сезон в составе «Локомотива». Полузащитник сыграл за клуб 119 игр и забил 28 мячей.

Брат-близнец Антона Алексей Миранчук в начале сентября перешёл из «Локомотива» в «Аталанту» (Бергамо). В дебютном матче за итальянскую команду россиянин отличился забитым голом, передавал NEWS.ru.