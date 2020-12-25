Миранчук не уровень «Аталанты»: фанаты просят убрать его с поля

Дебют Алексея Миранчука в итальянской «Аталанте» вызвал дикий ажиотаж: вышел на замену в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Мидьюлланда» и забил, затем появился на поле в матче Серии А и также отличился голом. И когда все готовы были писать и во всеуслышание кричать хвалебные оды, всё провалилось — Джан Пьеро Гасперини продолжает выпускать игрока ближе к концу встречи. Правда, в последней встрече против «Болоньи» полузащитнику пришлось выйти сразу со свистком на второй тайм. Мало того что выделиться ему не удалось, так ещё при нём команда пропустила два мяча, упустив победу перед зимним перерывом. Игра завершилась со счётом 2:2 и критикой россиянина как в итальянских СМИ, так и в социальных сетях. NEWS.ru рассказывает, с каким настроением болельщики провожают экс-хавбека на зимний перерыв.

В целом игру Миранчука в заключительном матче действительно нельзя назвать выдающейся. Да её в принципе нельзя как-то выделить. Обозреватель La Gazzetta dello Sport и вовсе не заметил футболиста на поле.

Миранчук провёл на поле целый тайм, но ничем не запомнился. Такое ощущение, будто его не было на поле, — написал автор издания.

Коллеги по цеху и вовсе назвали его призраком.

Призрак на поле, — указано среди сообщений про матч «Аталанты» с «Болоньей».

Именно поэтому часть итальянских изданий по итогам матча оценили его на твёрдую пятёрку, что стало худшим показателем среди всех участников.

Один из журналистов La Republica всё-таки попытался объяснить причины подобной оценки. По его словам, 24-летний россиянин всё ещё не адаптировался.

Миранчук талантлив, но ещё не владеет языком, даже языком команды, — указал обозреватель.

Это мнение поддержал спортивный журналист Calciomercato , по словам которого, Миранчук «попросту не готов моментально встроиться в философию игры тренера Гасперини». Тем не менее он должен был «доказать свою состоятельность».

Ничего не вышло. «Аталанта» упустила победу, ведя в счёте 2:0. Конечно, не стоит винить одного Миранчука, но складывается ощущение, что праймового Миранчука мы увидим лишь к лету следующего года, — отметил обозреватель.

А вот на официальной странице команды в Instagram болельщики и вовсе крайне лаконично отреагировали на происходящее, оставляя в комментариях фамилию хавбека со смайликом «рука-лицо».

Другие фанаты, как и ряд журналистов, также не заметили игрока на футбольном поле. Пользователь с никнеймом angelo_carsana просто поинтересовался, играл ли Миранчук, на что получил девять комментариев в стиле «Да, и это была очень плохая его игра». А пользователь lil.wrestler13._ и вовсе отметил, что он — «не уровень «Аталанты».

Помимо Миранчука досталось и главному тренеру, действия которого назвали «самонадеянными, невежественными».

Одним из главных требований стало убрать игрока. Именно это пожелал пользователь hrystocj_hrysto05a.

Миранчук ужасен, уберите его, пожалуйста, — написал он сразу на итальянском и русском языках.

Ещё один болельщик ilyapopafuk__ просто напомнил об уровне Российской премьер-лиги.

Как говорится, из РПЛ выйти ты можешь, но РПЛ из тебя — никогда, — написал он.

Успокоить разъярённых болельщиков попытался paul_aster, который заявил, что российскому футболисту «не повезло, он просто боялся держать мяч у ног». Но в итоге получил порцию негатива уже со стороны россиян, которые убеждены, что «он всё умеет, надо только давать больше игрового времени, чтобы сыграться с коллективом».

Один из болельщиков tema_eroha23 связал причины провала с перенесением коронавируса.

Хватит хейтить Миранчука. Он переболел коронавирусом, ещё не полностью адаптировался к новому чемпионату, плюс у него ещё всё впереди, — написал болельщик.

Похожее мнение выразил и наставник «чёрно-синих» Джан Пьеро Гасперини после матча.

Алексей — очень важный игрок для «Аталанты». Ввиду некоторых причин он не мог играть больше, но в этот раз я решил выпустить его на целый тайм. Это был хороший шанс для Миранчука, но, к сожалению, он выдал не самый удачный матч, — убеждён специалист.

Но после этого журналисты только продолжили негодовать.

Тот самый случай, когда замены испортили игру. Миранчук, вышедший на второй тайм вместо Иличича, разочаровал. От русского игрока ждали большего после блестящего дебюта. Видимо, адаптация затягивается, — пишут в Corriere dello Sport .

Не сравнить эти мнения, конечно, с первыми, когда футболиста называли «новым Месси». Если от любви до ненависти, как говорится, один шаг, то в обратную сторону их слишком много. И теперь бывшему полузащитнику московского «Локомотива» будет довольно непросто заслужить любовь и доверие болельщиков. Остаётся только надеяться, что за период зимней паузы ему удастся наладить связь с партнёрами.