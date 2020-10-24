Миранчук не смог помочь «Аталанте» в матче против «Сампдории»

https://static.news.ru/photo/db9acc1e-1619-11eb-bdbd-fa163e074e61_660.jpg Фото: atalantabc.ru

«Аталанта» (Бергамо) на своём поле уступила «Сампдории» (Генуя) в матче пятого тура чемпионата Италии. Гости выиграли со счётом 3:1.

В составе победителей отличились Фабио Квальярелла (13-я минута), не забивший пенальти в конце первого тайма, Мортен Торсбю (59) и Якуб Янкто (90+2). Единственный гол «Аталанты» на счету Дувана Сапаты (80, с пенальти). Российский полузащитник хозяев поля Алексей Миранчук не смог помочь своей команде. Спортсмен остался на скамейке запасных. В следующем туре «Сампдория» 1 ноября примет «Дженоа», «Аталанта» днём ранее сыграет на выезде с «Кротоне». Миранчук перешёл в «Аталанту» в начале сентября 2020 года.

Бывший игрок московского «Локомотива» Неманья Пейчинович оценил, какие перспективы ожидают Алексея Миранчука в Европе. По словам футболиста, когда он ещё был в московском клубе, все говорили, что «Миранчуки должны уезжать в Европу».

Ранее NEWS.ru сообщал, что действующий чемпион России по футболу петербургский «Зенит» на своём поле проиграл казанскому «Рубину» в матче 12-го тура Российской премьер-лиги. Встреча закончилась со счётом 2:1 в пользу гостей. В составе «Рубина» отличились легионеры — серб Джордже Деспотович (43-я минута) и швейцарец Дарко Йевтич (69-я минута).

Единственный гол хозяев забил на 26-й минуте Александр Ерохин. Для бразильского новичка «Зенита» Вендела эта встреча стала дебютной в РПЛ. За казанцев играл Олег Шатов, который с 2013 по 2020 год защищал цвета петербургского клуба.