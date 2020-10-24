Миранчук: «Локомотив» намерен обыграть «Баварию»

https://static.news.ru/photo/d9492a32-177c-11eb-b1ec-fa163e074e61_660.jpg Антон Миранчук Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Полузащитник футбольного клуба «Локомотив» Антон Миранчук уверен, что матч с немецкой «Баварией» в рамках Лиги чемпионов для москвичей получится непростым.

Знаю, что будет непростая игра. Самое главное — быть готовым, иметь концентрацию и наслаждаться моментом. Мы выйдем побеждать — это наша цель, — сказал Миранчук на предматчевой пресс-конференции.

По его словам, у любой команды есть слабые стороны и «Локомотив» «оставит все силы, чтобы выиграть этот матч».

Встреча второго тура Лиги чемпионов пройдёт 27 октября на «РЖД Арене» в Москве. В стартовом туре «Локомотив» на выезде сыграл вничью с австрийским «Зальцбургом» — 2:2, писал NEWS.ru.