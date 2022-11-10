Минюст потребовал от РФС объяснений из-за выступления «Би-2» на Суперкубке

Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Группа «Би-2» во время выступления перед началом церемонии награждения игроков «Зенита», победивших в финале Суперкубка России по футболу

Минюст потребовал от Российского футбольного союза (РФС) объяснений из-за выступления группы «Би-2» после матча «Зенит» — «Спартак» в рамках Суперкубка России, сообщает «Матч ТВ». Игра прошла 9 июня в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 4:0 в пользу «Зенита».

В апреле — мае несколько концертов «Би-2» были отменены из-за того, что в Омске они завесили баннер с буквой Z. Группе не дали выступить в Казани, Уфе, Пензе и других городах. А в Санкт-Петербурге после матча за Суперкубок коллектив все же выступил, и это, по информации Telegram-канала Baza, не понравилось Минюсту, который теперь требует разъяснений от РФС.

4 октября в Госдуме попросили ФСБ проверить Российский футбольный союз. Поводом для обращения послужила негативная реакция болельщиков на внедрение Fan ID, официальный ответ «Газпром Арены» о выступлении перед матчем за Суперкубок группы «Би-2», участники которой не поддерживают спецоперацию на Украине, а также отказ РФС включать в чемпионат России команды из Крыма.

По мнению депутата Дмитрия Кузнецова (партия «Справедливая Россия — За правду»), действия РФС угрожают общественному согласию и носят признаки враждебного иностранного влияния.