Футбол

Министр спорта РФ высказался о возобновлении футбольного сезона

20:29, 21 мая 2020
Олег Матыцин Олег Матыцин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство спорта РФ поддерживает решение исполкома Российского футбольного союза (РФС) о возобновлении футбольного чемпионата. 

Об этом заявил глава Минспорта Олег Матыцин в комментарии для NEWS.ru. Министр отметил, что возобновления розыгрыша Российской премьер-лиги (РПЛ) с нетерпением ждут как спортсмены, так и болельщики. 

Но, безусловно, в сложившейся ситуации с пандемией крайне важно понимание ответственности и соблюдение всех мер безопасности, - подчеркнул министр. 

Матыцин напомнил, что рекомендации Минспорта по поэтапному снятию ограничительных мер предполагают проведение матчей без зрителей. 

Уверен, болельщики с пониманием отнесутся к тому, что на данном этапе они будут следить за игрой любимых команд из дома, - заключил министр. 

Ранее исполком РФС принял решение возобновить РПЛ 21 июня, писал NEWS.ru.

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