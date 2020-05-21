Министр спорта РФ высказался о возобновлении футбольного сезона

https://static.news.ru/photo/fdbde454-9b88-11ea-8bb6-fa163e074e61_660.jpg Олег Матыцин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство спорта РФ поддерживает решение исполкома Российского футбольного союза (РФС) о возобновлении футбольного чемпионата.

Об этом заявил глава Минспорта Олег Матыцин в комментарии для NEWS.ru. Министр отметил, что возобновления розыгрыша Российской премьер-лиги (РПЛ) с нетерпением ждут как спортсмены, так и болельщики.

Но, безусловно, в сложившейся ситуации с пандемией крайне важно понимание ответственности и соблюдение всех мер безопасности, - подчеркнул министр.

Матыцин напомнил, что рекомендации Минспорта по поэтапному снятию ограничительных мер предполагают проведение матчей без зрителей.

Уверен, болельщики с пониманием отнесутся к тому, что на данном этапе они будут следить за игрой любимых команд из дома, - заключил министр.

Ранее исполком РФС принял решение возобновить РПЛ 21 июня, писал NEWS.ru.