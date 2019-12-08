https://static.news.ru/photo/d3c79180-19c0-11ea-b891-fa163e074e61_660.jpg Фото: ufafc/vk.com

Министр спорта РФ Павел Колобков высказался по поводу всероссийской акции футбольных фанатов, которые покидают трибуны во время матчей 19-го тура чемпионата России в знак протеста.

Я считаю, что это неправильная позиция делать бойкоты, потому что страдают от этого их любимые команды и футболисты. Надо встречаться с болельщиками, обсуждать эти вопросы, — цитирует Колобкова РИА Новости.

Ранее акцию протеста в виде ухода с трибун предложило фанатское объединение «Спартака» «Фратрия». Представители фан-движения заявили, что произвол правоохранительных органов касается всех, независимо от клубных пристрастий, писал NEWS.ru.

Болельщики московского клуба были задержаны перед матчем 18-го тура чемпионата России против «Зенита» (0:1). Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга назначил наказание в виде административного ареста на срок 15 суток фанатам московского «Спартака» за мелкое хулиганство. «Фратрия» считает, что правоохранители таким образом мстят за оскорбительные кричалки в адрес форварда «Зенита» Артёма Дзюбы.