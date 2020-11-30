Министр спорта подтвердил введение Fan ID в российском футболе

https://static.news.ru/photo/551dd542-3300-11eb-9826-fa163e074e61_660.jpg Фото: Артур Лебедев/ТАСС

Глава Министерства спорта РФ Олег Матыцин подтвердил, что с сезона-2021/22 в отечественном футболе будет действовать система идентификации болельщиков.

По словам Матыцина, применение Fan ID в деталях будет отличаться от практики, используемой на чемпионате мира 2018 года. Однако министр подчеркнул, что контроль за допуском на стадионы прописан в стратегии развития физкультуры и спорта до 2030 года и является очень важным элементом безопасности.

Думаю, что со следующего сезона система будет введена только в футболе. Сейчас всё на стадии утверждения и согласования, — цитирует Матыцина «Интерфакс».

Система Fan ID использовалась на ЧМ-2018 и на Кубке конфедераций-2017. Болельщики проходили на стадионы по персонифицированным карточкам, позволявшим легко идентифицировать владельца документа. Инициативу введения Fan ID для матчей национального первенства поддержали в Госдуме, передавал NEWS.ru. Против «паспортов болельщика» выступило объединение фанатов московского «Спартака».