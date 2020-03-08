Министр спорта и молодёжной политики Италии Винченцо Спадафора предложил приостановить чемпионат страны по футболу из-за распространения коронавируса.
Президенту Федерации футбола Италии (FIGC) Габриэлю Гравине необходимо подумать об этом, не дожидаясь первого случая заражения, чтобы не брать на себя серьёзную ответственность, — цитирует Спадафора AP.
В настоящий момент в Италии зарегистрировано более 5 тысяч инфицированных, их число постоянно увеличивается. Умерли 233 человека, поправились менее 600.
Ранее NEWS.ru писал о том, что ответный матч полуфинала Кубка Италии между футбольным клубом «Наполи» и миланским «Интером» перенесён из-за распространения коронавируса в стране. Также был перенесён другой ответный матч полуфинала турнира — между туринским «Ювентусом» и «Миланом», который должен был пройти 4 марта в Турине.
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