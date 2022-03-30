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Министр спорт раскрыл траты на развитие российского футбола

Министр спорт РФ Матыцин заявил, что на развитие футбола потратят 24 миллиарда рублей
10:00, 30 марта 2022
Министр спорт раскрыл траты на развитие российского футбола Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Министр спорт России Олег Матыцин заявил, что на развитие отечественного футбола в период с 2019 по 2024 год будет в общей сложности потрачено 24 миллиарда рублей, сообщает «Спорт-экспресс». Также Матыцин отметил, что в условиях санкция профессиональные клубы должны пересмотреть многие аспекты деятельности. Ранее стало известно о финансовых трудностях владельцев «Спартака» и «Краснодара».

Государство со своей стороны уже инвестирует в развитие футбола и продолжит инвестировать. Общий объем средств с 2019 по 2024 год — 24 миллиарда рублей. Наверное, в этот кризис футбольные клубы должны пересмотреть многие аспекты деятельности. Нельзя жить в обществе и быть свободным от общества, — сказал министр.

Ранее владелец «Спартака» Леонид Федун потерял 99% своего капитала, полагает член исполкома Российского футбольного союза (РФС) Владимир Афанасьев. На заседании 23 марта Федун рассказал о финансовых трудностях.

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