Министр спорт раскрыл траты на развитие российского футбола

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Сборные Португалии и Польши вышли на чемпионат мира — 2022 по футболу, который пройдёт в Катаре. Обе команды победили соперников в финале стыковых матчей.

Команда Португалии обыграла на своём поле Северную Македонию — 2:0. Оба мяча забил полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш, отличившийся на 32-й и 65-й минутах. Сборная Польши на своём поле обыграла...