Милонов жёстко раскритиковал решение Дзюбы не ехать в сборную из-за Украины

Депутат Госдумы Виталий Милонов высказался об отказе форварда «Зенита» Артёма Дзюбы от вызова в сборную России. Футболист попросил тренера Валерия Карпина не вызывать его из-за тяжёлой ситуации на Украине. Слова Милонова приводит Metaratings.ru.

Дзюба может ехать в сборную Украины, он поступил абсолютно паскудно. Артём показал трусость, подлость, он предал свою страну. Понятно, что дело не в родственниках, а в моде, — сказал Милонов.

Депутат предложил выкинуть Дзюбу отовсюду, так как он больше нигде не имеет права играть, он совершил «мерзкий поступок настоящего предателя».

Ранее во вторник главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что Дзюба отказался от вызова в национальную команду из-за тяжёлой ситуации на Украине, где у него много родственников.

В состав сборной России на первый сбор в этом году вошли 27 футболистов. Команда не будет проводить официальных матчей, так как на неё были наложены санкции ФИФА.