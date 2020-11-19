Милонов: Дзюба хотя бы онанировал, а сборная позволила себя поиметь

https://static.news.ru/photo/7d869ee6-2a46-11eb-be8d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Разгромное поражение сборной России по футболу от команды Сербии позволит переключиться с обсуждения интимных видео нападающего петербургского «Зенита» Артёма Дзюбы на реальный спорт. Такое мнение высказал депутат Государственной думы Виталий Милонов.

Он выразил разочарование тем, что в последнее время слишком много внимания было уделено слитому в Сеть частному видео Дзюбы и слишком мало — состоянию сборной. Теперь же предстоит понять, насколько нынешние участники национальной сборной готовы представлять страну.

Дзюба хоть онанизмом занимался, а команда наша дала себя отыметь самым некрасивым образом. Это уж точно гораздо более зашкварно. Сделали как девочек, как детей, порвали как Тузик грелку, — сказал Милонов в интервью «РБ-Спорт».

Он высказал мнение, что российская сборная не была готова к игре, будучи уверенной, что сербов удастся легко одолеть.

Впрочем, отметил он, иногда так проигрывать полезно: это даёт возможность собраться и в следующий раз выглядеть достойно. Чтобы начать что-то заново, нужен шок и холодный душ. Сейчас все это как раз и получили, резюмировал Милонов.

Что касается причин того, что игроки сборной «ходили по полю как ленивые мухи», то это могла быть месть игроков за отстранение Дзюбы от участия в турнире. После такого поражения и футболисты, и главный тренер Станислав Черчесов должны быть на ковре у министра спорта и давать объяснения, высказал мнение депутат.

Футболист Артём Дзюба оказался в центре скандала после того, как в Интернет попал ролик, на котором он занимается самоудовлетворением на камеру. Вероятнее всего, видео было записано в декабре 2019 года, однако всплыло в Сети только сейчас.

При этом до обнародования компромата у спортсмена требовали $5 млн, однако тот отказался платить, так как не был уверен, что шантаж на этом закончится.

После публикации ролика в интернет-сообществе появился новый термин — дзюбить. Футболиста отстранили от игр в составе российской сборной, а его супруга Кристина Дзюба задумалась о разводе. Сообщество болельщиков «сине-бело-голубых» «Ландскрона» обвинило Дзюбу в наплевательском отношении к клубу и припомнило старые скандалы. Однако спортсмена поддержали многие российские артисты. В частности, среди них оказались певица Валерия, Лобода, Сергей Лазарев, Андрей Малахов, Данила Козловский, писал NEWS.ru.