https://static.news.ru/photo/2bd9c4f4-d97c-11e9-b26f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jonathan Moscrop/imago-images.de/Global Look Press

В первом матче группового этапа Лиги чемпионов миланский «Интер» сыграл вничью с пражской «Славией». Встреча проходила на стадионе итальянского клуба и завершилась со счётом 1:1.

На 63-й минуте отличился форвард чешского клуба Питер Олайинка. На третьей добавленной минуте равновесие восстановил полузащитник Николо Барелла.

В параллельном матче встречались «Лион» и «Зенит». Подопечные Сергея Семака сыграли во Франции вничью — 1:1.

Ранее News.ru писал о том, что осведомлённый источник сообщил название третьего международного клубного турнира Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). По его словам, новое состязание получит название Лига конференций. Оно будет проходить в том же формате, что и Лига чемпионов.