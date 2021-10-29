Гол Ибрагимовича помог «Милану» обыграть «Рому» в 11-м туре Серии А

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В матче 11-тура чемпионата Италии по футболу «Милан» в гостях взял верх над «Ромой».

Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей. На 26-й минуте Златан Ибрагимович вывел «Милан» вперёд. А на 57-й минуте Франк Кессье точным ударом с пенальти удвоил преимущество «россонери». Примечательно, что 11-метровый также заработал шведский ветеран команды. Единственный гол хозяев на свой счёт записал Стефан Эль-Шаарави, отличившийся на 93-й минуте.

При этом с 66-й минуты «Милан» играл вдесятером. Вторую жёлтую карточку получил защитник Тео Эрнандес.

Эта победа позволила «Милану» набрать 31 очко и сравняться по этому показателю с лидером итальянской Серии А — «Наполи». При этом неаполитанцы обходят конкурентов по дополнительным показателям. В активе «Ромы» осталось 19 очков. После 11-ти туров подопечные Жозе Моуринью занимают четвёртое место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что Хави стал основным претендентом на должность главного тренера каталонской «Барселоны».