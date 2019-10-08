https://static.news.ru/photo/526dd93c-e9f5-11e9-9e37-fa163e074e61_660.jpg Марко Джампаоло Фото: Alberto Gandolfo/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Итальянский футбольный клуб «Милан» объявил о расторжении контракта с главным тренером команды Марко Джампаоло. Клуб поблагодарил специалиста за проделанную работу и пожелал дальнейших успехов.

«Милан» объявляет о расставании с Марко Джампаоло и освобождении его от роли тренера первой команды, — написано в сообщении пресс-службы «красно-чёрных».

После семи туров миланский клуб занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата Италии, в активе команды девять очков. Джампаоло начал тренировать «Милан» летом текущего года.

Ранее News.ru писал, что главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко готов возглавить итальянский «Милан», но не раньше ноября, так как хочет выйти с национальной командой на чемпионат Европы — 2020.