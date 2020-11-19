Михаил Боярский предложил неожиданную кандидатуру на смену Черчесову

https://static.news.ru/photo/19da2984-2a65-11eb-b2f0-fa163e074e61_660.jpg Юрий Сёмин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Актёр и певец Михаил Боярский раскритиковал команду России по футболу за проигрыш двух матчей подряд в Лиге наций и назвал неожиданную кандидатуру на смену главному тренеру сборной Станиславу Черчесову.

По словам артиста, российские спортсмены выглядели беззубыми и неподготовленными, а у тренера Станислава Черчесова нет будущего — с ним у команды ничего не получится.

Боярский сообщил, кого хотел бы видеть у руля национальной команды. Кандидатура оказалась неожиданной, учитывая, что певец является большим поклонником петербургского «Зенита».

Нужно назначать [Юрия] Сёмина. Это проверенный тренер, — рассказал порталу Sport24 артист.

Юрию Сёмину в данное время 73 года. У него был опыт руководства сборными. В 1991 году он принял приглашение из Новой Зеландии и возглавил олимпийскую команду этой страны. В отборочной группе сборная заняла второе место, уступив лишь Австралии. После этого Сёмин вернулся в «Локомотив». В 2005 году он был откомандирован в сборную России на должность главного тренера. Под руководством Сёмина сборная не потерпела ни одного поражения, однако не смогла попасть на чемпионат мира — 2006 в Германию. Продлевать контракт с РФС тренер не стал.

Ранее экс-чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев высказался о возможной отставке главного тренера футбольной сборной России Станислава Черчесова. Он призвал болельщиков не переносить свою боль на голову наставника.

Сам Черчесов в ответ на вопрос журналистов об отставке заявил, что это не в его компетенции. Он призвал не критиковать молодых футболистов, многие из которых впервые попали в состав. Действительно, сборная не досчиталась ряда лидеров — Артёма Дзюбы, Александра Головина, Марио Фернандеса. Черчесов назвал легкомысленным обвинять неопытных игроков, которые «не могут сделать результат».

Вечером 18 ноября национальная команда разгромно уступила в гостях сборной Сербии 0:5 в решающем матче Лиги наций. Таким образом, сборная России не только не смогла пробиться в элитный дивизион турнира, но и опустилась в третью корзину отбора к чемпионату мира — 2022, что означает, что в группе окажется две топ-команды. Безвыигрышная серия сборной России достигла шести матчей. При таких результатах на Черчесова предсказуемо обрушился шквал критики, писал NEWS.ru.