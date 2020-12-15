Боярский посоветовал Кокорину покинуть «Спартак»

https://static.news.ru/photo/28b0cca0-3ef7-11eb-9dfc-fa163e074e61_660.jpg Михаил Боярский Фото: boyarskiy_official/instagram.com

Народный артист РСФСР Михаил Боярский дал совет нападающему «Спартака» Александру Кокорину.

По словам актёра, футболисту следует поскорее покинуть команду, так как у него там «ничего не получается». Боярский также выразил сожаление, что Кокорин не сможет выйти на поле в матче против «Зенита», пишет Sport24.

Некоторое время назад стало известно, что Александр Кокорин не сможет выйти на поле в матче с «Зенитом» из-за полученной травмы. Стоит отметить, что футболист не выходил на поле в шести стартовых встречах нынешнего первенства.

В текущем чемпионате Кокорин отыграл восемь матчей, забив два гола. Футболист перешёл в «Спартак» в августе 2020 года на правах свободного агента. Перед этим он представлял «Сочи».

Встреча «Спартака» и «Зенита» состоится 16 декабря в Санкт-Петербурге. Игра начнётся в 20:00 мск. Подопечные Сергея Семака находятся на первом месте турнирной таблицы. В активе команды 38 очков. «Красно-белые» расположились на второй позиции с отставанием на три балла.

Ранее NEWS.ru писал, что итальянская «Фиорентина» рассматривает возможность приглашения в команду Александра Кокорина.

Так, «Фиорентина» планирует усилить линию атаки. Клуб может выкупить Кокорина уже в январе 2021 года. Нападающего оценивают в €6 млн.