Между нацизмом и коммунизмом: история футболиста, которого обошёл Роналду

Рекордов в мировом футболе, не принадлежащих Криштиану Роналду, становится всё меньше. 12 марта нападающий «Манчестер Юнайтед» сделал хет-трик в матче АПЛ и довёл количество голов в профессиональной карьере до 807, обойдя мирового рекордсмена Йозефа Бицана. Многим поклонникам футбола это имя мало что говорит, хотя биография футболиста, успевшего поиграть аж за три сборные, очень любопытная. Рассказываем подробнее об игроке, которого смог превзойти Роналду.

Ранние годы

Бицан родился в Вене в 1913 году, однако на тот момент город не был процветающей европейской столицей, многие там жили за чертой бедности. Родители Йозефа были выходцами из Чехословакии, которые отправились в Австро-Венгрию в поисках лучшей жизни. Бицан-старший был профессиональным футболистом (насколько это было возможно в те годы), выступал за местную венскую «Герту» и туда же привёл сына.

С 15 лет Бицан начал играть за венские заводские команды, совмещая футбол с работой у станка. Юноша демонстрировал сумасшедшую результативность и редко уходил с поля без пяти-шести забитых мячей за игру. Его успехи были настолько впечатляющими, что не могли остаться незамеченными ведущими профессиональными клубами страны. На Бицана вышли представители венского «Рапида», которой подписал перспективного 18-летнего парня, положив ему сумасшедшую по тем временам зарплату, в десятки раз превышавшую оклад рабочего на заводе.

Расцвет

Бицан стремительно ворвался в основу «Рапида»: в первом же матче за команду, который оказался венским дерби с «Аустрией», форвард забил аж четыре мяча. Всего в составе своей первой профессиональной команды он провел четыре года и в 144 матчах, в числе которых были товарищеские, наколотил аж 184 гола.

Современники восхищались игрой Бицана. Он был высоким и мощным, обладал сумасшедшим ударом с обеих ног, выдающейся скоростью и приличной техникой. Этого хватало, чтобы практически в каждом матче забивать по несколько мячей.

В 1935-м Бицан выиграл чемпионат Австрии, а затем дважды повторил это достижение в составе «Адмиры», в которую перешёл в 1936 году. Форвардом активно интересовался туринский «Ювентус», однако он отказался от переезда в Италию из-за антипатии к фашистскому режиму Бенито Муссолини. Вместо этого Бицан в 1937-м поехал на историческую родину, где провёл лучшие годы карьеры, играя за пражскую «Славию».

Сборная Австрии перед матчем против Франции 27 мая 1934 года в Турине Schirner Sportfoto-Archiv/Schirner/Global Look Press

Там спустя два года после переезда его настигли нацисты, которые оккупировали Чехословакию. Некоторые бежали, но Бицан остался и продолжил штамповать голы и устанавливать рекорды. Справедливости ради, уровень созданной в годы немецкой оккупации чешско-моравской лиги был не очень высоким, однако Бицан забивал сумасшедшее количество мячей и был главной звездой чемпионата.

Феерить Бицан продолжил и в послевоенное время, а в 1948 году к власти в Чехословакии пришли коммунисты. Теплоты к этому режиму форвард тоже не питал, он отказался вступать в КПЧ, а «Славия» поменяла название на «Динамо» и стала ведомственной командной местного МВД. Бицану пришлось покинуть клуб.

Международная карьера

По-настоящему проявить себя на международной арене Бицан не смог из-за Второй мировой войны. Изначально футболист выступал за сборную Австрии, которая в 1930-е была одной их сильнейших в мире и носила неофициальное название «Вундертим» (чудо-команда).

Чемпионат Европы в те годы не проводился, а на мировом первенстве-1934 австрийцы взяли обидную «деревянную медаль», заняв четвёртое место. Бицан отметился одним голом, а тот чемпионат стал для него последним крупным международным турниром.

Натурализация Бицана в чехословацкого футболиста завершилась уже по окончании ЧМ-1938, после этого по понятным причинам международные соревнования оказались на паузе. Так что за Чехословакию Бицан смог поиграть только в товарищеских матчах. В 14 встречах он забил 12 мячей.

Есть в активе нападающего и один матч за сборную Богемии и Моравии — созданного нацистской Германией протектората. В той игре Бицан играл как раз против команды оккупантов и отметился тремя забитыми мячами. Немцы очень хотели натурализовать чеха, но тот каким-то образом умудрился вежливо отказаться.

Последние годы

После ухода из «Славии» в 1949-м Бицан сменил несколько второсортных чехословацких клубов, кризис наступил и у новоиспечённого «Динамо», которое не смогло оправиться от ухода главной звезды. В 1953-м произошло воссоединение команды и футболиста. Там он пробыл до 1956-го, в последние годы совмещая роль игрока и тренера. Окончательно бутсы на гвоздь Бицан повесил в 1957-м в возрасте 44 лет.

Ondrej Deml/CTK/Global Look Press

После окончания карьеры футболист предсказуемо выбрал для себя профессию тренера. Однако добиться в ней чего-то значимого у Бицана не получилось. Он без особых успехов поработал в нескольких чехословацких клубах, а также в одной заграничной команде. Бельгийский «Тонгерен» Бицан смог вывести из четвёртого во второй дивизион чемпионата страны. Окончательно с тренерской деятельностью он завязал в 1977-м.

Чехословацкая власть к Бицану относилась очень прохладно, ему не могли простить нежелание вступать в партию, а также выступления в местном чемпионате в годы нацистской оккупации. В итоге настоящая слава и почёт пришли к нему лишь в глубокой старости. Заслуги Бицана отметила и ФИФА, вручив форварду символический «Золотой мяч» как лучшему бомбардиру XX века. Умер Бицан в 2001 году в возрасте 88 лет.