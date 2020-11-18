Месси заявил, что устал быть источником бед «Барселоны»

https://static.news.ru/photo/a5d468ae-29e4-11eb-bfcd-fa163e074e61_660.jpg Лионель Месси Фото: Ricardo Larreina/Keystone Press Agency/Global Look Press

Аргентинский футболист «Барселоны» Лионель Месси резко ответил на вопрос журналиста о ситуации в команде. У форварда пытались выяснить, действительно ли из-за отсутствия должного контакта с ним неудачно проходит адаптация в каталонском клубе француза Антуана Гризманна.

Я устал быть причиной всех бед в «Барсе», — ответил Месси.

Представители СМИ встречали его в аэропорту Барселоны, куда футболист прибыл после перелёта из Аргентины, где выступал за сборную, сообщает Mundo Deportivo.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Лионель Месси следующим летом получит от «Барселоны» бонус за лояльность в размере €33 млн. Это прописано в контракте футболиста. Кроме того, за продление контракта в 2017 году аргентинец получил бонус около €100 млн. Соглашение Месси с «Барселоной» истекает летом 2021 года.