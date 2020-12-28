Месси заявил, что игра Роналду вызывает у него восхищение

https://static.news.ru/photo/a1ef6ad6-490b-11eb-8867-fa163e074e61_660.jpg Криштиану Роналду и Лионель Месси Фото: www.imagephotoagency.it /www.imago-images.de/Global Look Press

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду вызывает настоящее восхищение как футболист, заявил нападающий «Барселоны» Лионель Месси.

По его словам, в мире не так уж и много спортсменов, которые были бы достойны восхищения. К примеру, такие положительные чувства вызывают Рафаэль Надаль, Роджер Федерер и Леброн Джеймс. Как правило, выдающиеся люди есть во всех видах спорта.

В футболе — Криштиану Роналду. Я восхищаюсь всеми выдающимися атлетами, — отметил Месси, слова которого приводит La Sexta.

Кроме того, знаменитый футболист поделился планами на случай завершения спортивной карьеры. По словам спортсмена, он не видит себя тренером ни одной из существующих команд.

Ранее NEWS.ru писал, что Месси заявил, что лучшими тренерами в его карьере были двое бывших наставников каталонского клуба — Хосеп Гвардиола и Луис Энрике.

Форвард каталонцев отметил, что в ходе работы с этими двумя тренерами он развился как физически, так и психологически. Кроме того, они, по его словам, научили его «тактической мудрости».