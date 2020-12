Месси заявил, что игра Роналду вызывает у него восхищение

Фото: www.imagephotoagency.it /www.imago-images.de/Global Look Press

Американский телеканал FOX Sports оценил новогодний клип с участием главного тренера ФК «Рубин» Леонида Слуцкого.

В клипе наставник казанского клуба исполнил песню Мэрайи Кэри All I Want for Christmas is You. Всё, что нам нужно на Рождество, — это Леонид Слуцкий, — написало издание в...