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Месси забил первый гол за ПСЖ

23:50, 28 сентября 2021
Месси забил первый гол за ПСЖ
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Аргентинский нападающий Лионель Месси забил первый мяч за Пари-сен-Жермен. Видео было опубликовано в Twitter.

Месси отличился на 74-й минуте матча с «Манчестер Сити» во втором туре группового этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла в Париже, хозяева победили со счётом 2:0.

Этот мяч — первый для аргентинца за новый клуб. 34-летний игрок перешёл в ПСЖ из «Барселоны» прошлым летом. Контракт рассчитан на два года с возмоностью продления ещё на год.

13 августа сообщалось, что салфетку со слезами Месси захотели продать за $1 млн.

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