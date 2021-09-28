Месси забил первый гол за ПСЖ

Аргентинский нападающий Лионель Месси забил первый мяч за Пари-сен-Жермен. Видео было опубликовано в Twitter.
Месси отличился на 74-й минуте матча с «Манчестер Сити» во втором туре группового этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла в Париже, хозяева победили со счётом 2:0.
WHAT A GOAL LEO MESSI— MC (@CrewsMat10)
pic.twitter.com/JHnaxb9W3n September 28, 2021
Этот мяч — первый для аргентинца за новый клуб. 34-летний игрок перешёл в ПСЖ из «Барселоны» прошлым летом. Контракт рассчитан на два года с возмоностью продления ещё на год.
13 августа сообщалось, что салфетку со слезами Месси захотели продать за $1 млн.