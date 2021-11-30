Месси выступил с обращением после завоевания «Золотого мяча»

Нападающий французского «Пари Сен-Жермен» и сборной Аргентины Лионель Месси поблагодарил бывших партнёров по каталонской «Барселоне» после завоевания седьмого «Золотого мяча». Также легендарный футболист обратился к родным и близким и выразил им благодарность за то, что заставляют его совершенствоваться каждый день. Об этом он написал в Instagram.

Благодарю своих бывших партнёров по «Барселоне» и нынешних по ПСЖ. И, конечно же, большое спасибо моей семье и друзьям, а также всем людям, которые поддерживают меня, которые рядом со мной, заботятся обо мне и заставляют меня совершенствоваться каждый день. Без них всех это было бы невозможно. А также спасибо France Football за прекрасную церемонию и награду. Обнимаю всех, — говорится в сообщении Месси.

29 ноября Месси завоевал седьмой «Золотой мяч». В голосовании аргентинский футболист опередил нападающего «Баварии» Роберта Левандовски, полузащитников «Челси» Жоржиньо и Н’Голо Канте, форварда «Реала» Карима Бензема и других.

Летом 2021 года Месси покинул «Барселону» и в статусе свободного агента подписал контракт с «Пари Сен-Жермен». За новую команду он провёл 11 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча, отдал три передачи.

Ранее сообщалось, что Месси стал вторым самым возрастным обладателем «Золотого мяча» в истории. Один из лучших игроков в истории в седьмой раз завоевал почётный приз в возрасте 34 года 158 дней. По этому показателю он превзошёл достижение легендарного советского голкипера Льва Яшина.