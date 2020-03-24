https://static.news.ru/photo/0e2a046e-6da1-11ea-96e4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Daisuke Nakashima/AFLO/Global Look Press

Список самых высокооплачиваемых футболистов сезона-2019/20 возглавил капитан «Барселоны» Лионель Месси.

Доход игрока сборной Аргентины составил €131 млн, сообщает France Football.

На втором месте Криштиану Роналду («Ювентус») — 118 млн, на третьем — Неймар из ПСЖ (95 млн), на четвёртом — Гарет Бейл из «Реала» (38,7), замыкает пятёрку Антуан Гризманн из «Барселоны» (38,5 млн).

В сообщении издания отмечается, что ни один игрок с 2013 года, кроме Месси, Роналду или Неймара, не находился в первой тройке данного списка.

При составлении рейтинга в расчёт брались валовая зарплата, доходы от рекламы и бонусы.

Ранее сообщалось, что Месси может покинуть «Баселону» из-за Неймара, писал NEWS.ru.