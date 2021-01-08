Месси установил историческое достижение в чемпионате Испании

https://static.news.ru/photo/7d38b262-52b4-11eb-b925-fa163e074e61_660.jpg Фото: Joaquin Corchero/Global Look Press

Капитан «Барселоны» Лионель Месси в матче 18-го тура против «Гранады» (4:0) оформил дубль. Это стало историческим достижением в чемпионате Испании.

Футболист стал первым игроком в истории чемпионата Испании, которому удалось забить не менее десяти мячей на протяжении 15 сезонов подряд.

Всего Месси принял участие в 751 матче в составе каталонского клуба. Рекорд по этому показателю принадлежит Хави, в активе которого 767 встреч.

Месси всю клубную карьеру провёл в «Барселоне». За каталонскую команду форвард отыграл 499 матчей, забив 451 гол. В составе этой команды Месси также стал четырёхкратным обладателем кубка Лиги чемпионов УЕФА.

Летом 2020 года появилась информация о том, что Месси может уйти из «Барселоны» по причине неудовлетворительных результатов в Лиге чемпионов. Так, команда потерпела разгромное поражение от немецкой «Баварии» в четвертьфинале турнира со счётом 2:8.

Как писал NEWS.ru, ранее Лионель Месси пожаловался на проблемы с психикой. Он рассказал, что его супруга посоветовала ему обратиться к психологу. «Психолог принёс бы мне пользу, я должен был сходить к нему, но никогда не ходил», — отметил футболист.