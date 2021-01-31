Месси счёл предательством слив информации о его контракте

https://static.news.ru/photo/5945471c-63c1-11eb-84f3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pablo Morano/Global Look Press

Нападающий испанской «Барселоны» Лионель Месси пришёл в ярость, когда узнал о публикации подробностей своего контракта с клубом. Теперь он твёрдо намерен покинуть «сине-гранатовых».

Как передаёт Football-espana, Лео уверен, что кто-то в клубе его предал. В разговоре с друзьями он назвал ситуацию позорной. Злость Месси легко понять: данные контракта являются конфиденциальной информацией и должны держаться в секрете.

Аргентинец и ранее не скрывал желания уйти из клуба, где он перестал чувствовать себя счастливым. Однако эта ситуация, вероятно, ускорит решение вопроса. Действующий контракт игрока истекает этим летом, после чего он станет свободным агентом. По данным СМИ, на него претендуют два клуба — «Манчестер Сити» и ПСЖ.

Как писал NEWS.ru, по соглашению с «Барсой» футболисту полагается €555 млн за четыре года. Если верить приведённым цифрам, многолетний лидер команды стал настоящей обузой для бухгалтерии клуба. Исходя из этих данных, он получает более €138 млн в год.