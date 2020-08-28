Месси проигнорировал анализ на коронавирус на базе «Барселоны»

https://static.news.ru/photo/db19ce98-eaa4-11ea-9d82-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Аргентинский нападающий Лионель Месси не явился в расположение испанского футбольного клуба «Барселона» для прохождения теста на коронавирусную инфекцию нового типа (COVID-19). Процедуру запланировали изначально на утро 30 августа 2020 года, однако спортсмен в назначенное время не пришёл.

К медикам команды, тем не менее, пришли для ПЦР-тестирования другие игроки. Среди них уругваец Луис Суарес, испанцы Серджи Роберто и Жерар Пике, чилиец Артуро Видаль, передаёт газета Marca.

В минувший вторник, 25 августа, появилась информация о том, что Месси уведомил «Барселону» о желании расторгнуть действующий контракт. Ряд СМИ утверждает, что футболист хочет перейти именно в «Манчестер Сити». Вероятными претендентами на аргентинца также являются французский ПСЖ и итальянский «Ювентус». Дебют Месси в составе первой команды «Барселоны» состоялся в 2004 году. В составе клуба футболист выиграл 10 раз чемпионат Испании и шесть раз Кубок страны. Он также четыре раза становился победителем Лиги чемпионов.

Накануне главный тренер английского футбольного клуба «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола договорился о встрече с футболистом «Барселоны» Лионелем Месси. Как уточняется, Гвардиола во время паузы в сезоне прибыл в Барселону. Ожидается, что в рамках встречи будет обсуждаться возможный трансфер Месси в «Сити».

Ранее NEWS.ru сообщал, что «Барселона» предложила «Манчестер Сити» купить аргентинского нападающего Лионеля Месси за €280 млн. По словам информированного источника, также испанский клуб готов обсудить вариант с обменом игроками и доплатой со стороны англичан.