Месси пожаловался на проблемы с психикой

https://static.news.ru/photo/de9f8e42-4920-11eb-ad07-fa163e074e61_660.jpg Лионель Месси Фото: Oscar J. Barroso/Keystone Press Agency/Global Look Press

Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины по футболу Лионель Месси рассказал, что его супруга посоветовала ему обратиться к психологу.

Знаю, что мне это нужно для того, что я делаю, для моей повседневной жизни. Психолог принёс бы мне пользу, я должен был сходить к нему, но никогда не ходил, — отметил Месси, слова которого приводит Mundo Deportivo.

Известно, что футболист всю клубную карьеру провёл в составе «Барселоны». За каталонскую команду форвард отыграл 499 матчей, забив 451 гол. В составе «Барселоны» Месси также стал четырёхкратным обладателем кубка Лиги чемпионов УЕФА.

Летом 2020 года появилась информация о том, что Месси может уйти из «Барселоны» по причине неудовлетворительных результатов в Лиге чемпионов. Так, команда потерпела разгромное поражение от немецкой «Баварии» в четвертьфинале турнира со счётом 2:8.

Ранее NEWS.ru писал, что форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду вызывает настоящее восхищение как футболист, заявил нападающий «Барселоны» Лионель Месси.

По его словам, в мире не так уж и много спортсменов, которые были бы достойны восхищения. К примеру, такие положительные чувства вызывают Рафаэль Надаль, Роджер Федерер и Леброн Джеймс.