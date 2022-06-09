Месси подвёл итоги первого сезона в ПСЖ Месси заявил, что в ПСЖ у него многое произошло впервые

Фото: Mutsu Kawamori/AFLO/Global Look Press

Лионель Месси

Форвард ПСЖ и сборной Аргентины Лионель Месси подвёл итоги выступлений за французский клуб в дебютном сезоне, сообщается на сайте парижан. По словам нападающего, у него многое произошло впервые, а год был богат на события.

Я помню свой первый матч с «Реймсом». Это была моя первая игра на «Парк де Пренс», и она стала большим впечатлением. Потом я забил первый гол в чемпионате — «Нанту». Также я открыл для себя Париж. Первый год в ПСЖ принёс много эмоций, — рассказал Месси.

Месси перешёл в ПСЖ летом 2021 года. В дебютном сезоне он выиграл чемпионат Франции. В первенстве страны аргентинец провёл 26 матчей, в которых забил шесть мячей и сделал 14 результативных передач.

Ранее итоги первого сезона после возвращения в «Манчестер Юнайтед» подвёл Криштиану Роналду. Португалец выразил надежду, что его команда будет завоевывать титулы, и поблагодарил болельщиков за поддержку, которую те демонстрировали даже в сложные для команды моменты.