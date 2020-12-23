Месси побил рекорд Пеле по числу забитых за один клуб мячей

https://static.news.ru/photo/828ba28c-44eb-11eb-aa0b-fa163e074e61_660.jpg Лионель Месси Фото: D.Nakashima/AFLO/Global Look Press

Капитан каталонской «Барселоны» Лионель Месси забил гол во время матча «Вальядолид» в 15-м туре испанской Примеры.

Забив мяч в ходе завершившегося победой каталонцев со счётом 3:0 матча Месси побил рекорд легендарного бразильского футболиста Пеле по числу забитых за один клуб голов. За «Барселону» аргентинец забил 644 мяча.

Позже Месси признался, что когда он только начинал играть в футбол, он и представить не мог, что через годы установит какой-то рекорд и тем более превзойдёт самого Пеле.

Могу только поблагодарить всех, кто помогал мне все эти годы, моих товарищей по команде, мою семью, моих друзей и всех, кто поддерживает меня каждый день. Обнимаю! — написал футболист в Instagram.

Как сообщал NEWS.ru, 20 декабря трёхкратный чемпион мира по футболу Пеле поздравил форварда «Барселоны» Лионеля Месси с повторением рекорда результативности за один клуб. Это случилось после того, как аргентинец забил свой 643-й мяч за «сине-гранатовых» в матче против «Валенсии», сравнявшись по данному показателю с Пеле.