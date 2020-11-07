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Футбол

Месси оформил дубль в матче с «Бетисом»

20:44, 07 ноября 2020
Фото: fcbarcelona/facebook.com

«Барселона» нанесла поражение «Бетису» в матче девятого тура чемпионата Испании по футболу. Встреча прошла в столице Каталонии на стадионе «Камп Ноу» и завершилась со счётом 5:2.

Так, в составе «Барселоны» дубль оформил Лионель Месси. Также отличились Усман Дембеле, Антуан Гризманн и Педри. Со стороны проигравших голы забивали Антонио Санабриа и Лорен.

«Барселона» набрала 11 очков и достигла седьмого места в турнирной таблице Ла Лиги.

Ранее NEWS.ru писал, что миланский «Интер» планирует в январе предложить «Барселоне» трансфер защитника Джуниора Фирпо.

Известно, что Фирпо перешёл в «Барселону» из «Бетиса» в 2019 году. Футболист провёл 25 матчей за каталонский клуб.

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