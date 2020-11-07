Месси оформил дубль в матче с «Бетисом»

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«Аталанта» представила список из 23 футболистов, которые смогут выйти на поле в матче 7-го тура Серии A против «Интера». Так, в списке значится российский полузащитник Алексей Миранчук.

Встреча «Аталанты» с «Интером» состоится 8 ноября в Бергамо. Игра начнётся в 17:00 мск. Трансфер Миранчука в «Аталанту» произошёл в сентябре. Футболист оставался в запасе четыре последних матча. Ранее NEWS.ru...