Месси обошёл Яшина в списке самых возрастных обладателей «Золотого мяча»

Нападающий французского «Пари Сен-Жермен» и сборной Аргентины по футболу Лионель Месси стал вторым самым возрастным обладателем «Золотого мяча» в истории. Один из лучших игроков в истории в седьмой раз завоевал почётный приз в возрасте 34 года 158 дней. По этому показателю он превзошёл достижение легендарного советского голкипера Льва Яшина.

Яшин получил награду «Золотой мяч» в 1963 году. На тот момент легендарному стражу ворот было 34 года 56 дней. При этом самым возрастным обладателем приза в истории является Стэнли Мэтьюз. Англичанин получил её в возрасте 41 год 321 день.

Яшин всю свою клубную карьеру провёл в московском «Динамо», цвета которого защищал с 1950 по 1971 год. За «бело-голубых» он провёл 326 матчей, в которых пропустил 240 голов. Также он 74 раза надевал футболку сборной СССР.

Яшин является пятикратным чемпионом СССР по футболу, трёхкратным обладателем Кубка. В составе национальной команды он побеждал на Олимпийских играх и чемпионате Европы.

Ранее чемпион мира и Европы по футболу, экс-футболист сборной Германии Лотар Маттеус выразил мнение, что нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси не заслужил получить «Золотой мяч» в 2021 году. Он заявил, что награда должна была достаться форварду «Баварии» Роберту Левандовски.