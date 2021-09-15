Месси, Неймар и Мбаппе не могут найти общий язык на поле, заявил тренер

Ничью французского клуба «Пари Сен-Жермен» с бельгийским «Брюгге» в матче Лиги чемпионов тренер ПСЖ объяснил сложными отношениями между звёздными нападающими клуба. Найти общий язык на поле пока не могут Лионель Месси, Неймар и Килиан Мбаппе. Об этом сказано на сайте УЕФА.

Маурисио Почеттино отметил , что у игроков нет взаимопонимания. В целом по игре он сказал, что команда не довольна результатом матча.

Никто в команде не может быть доволен своей игрой, никто не может быть доволен этим результатом. Мы приехали, чтобы набрать максимум очков. Снимаю шляпу перед «Брюгге». Они хотели этого больше, чем мы, и они заслуживают очко, — сказал главный тренер.

Он уверен, что ПСЖ нужно немного времени для работы с нападающими. Они должны лучше понимать друг друга и быть командой. А этот вечер для клуба «не удался». Главный тренер считает, что футболистам нужно сохранять спокойствие, продолжать работать и не торопиться.

Встреча первого тура группы А в Бельгии завершилась со счётом 1:1​​​. У французов забил Андер Эррера на 15-й минуте матча, хозяева сравняли счёт благодаря мячу Ханса Ванакена на 27-й минуте.

Ранее на матче украинского «Шахтёра» с клубом «Шериф» из Тирасполя болельщики из Приднестровья запели «Катюшу». Это произошло после первого тайма этапа Лиги чемпионов в непризнанной республике.