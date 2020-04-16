Месси не попал в тройку лучших дриблеров в текущем сезоне Ла Лиги

https://static.news.ru/photo/50374f58-82d5-11ea-bc87-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Нападающий футбольного клуба «Барселона» Лионель Месси в действующем сезоне Ла Лиги занимает только четвёртое место по успешным обводкам среди всех игроков, сделавших 50 и более попыток.

Результат аргентинского форварда составляет 67,3%, сообщает Opta.

Лидером чемпионата Испании по данному показателю является 26-летний полузащитник мадридского «Атлетико» Томас Партей с показателем 81,8%. На втором месте расположился хавбек «Вильярреала» Андре Замбо-Ангисса, который перешёл в испанский коллектив на правах аренды, — 81,1%. Тройку лидеров в рейтинге замыкает 22-летний нидерландский полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг (74,5%).

Пятое место досталось 31-летнему Эверу Банеге из «Севильи» (66,1%).

На данный момент сезон чемпионата Испании по футболу приостановлен из-за пандемии коронавируса. Всего в мире, по данным на 20 апреля, более 2,3 млн заражённых, среди которых свыше 615 тысяч выздоровевших и более 164 тысяч погибших.

Экс-нападающий футбольного клуба ЦСКА Ахмед Муса попал в список 50 худших игроков в истории Английской премьер-лиги по версии FourFourTwo, ранее писал NEWS.ru.