Месси назвал лучших тренеров в своей карьере

https://static.news.ru/photo/4f0bc54c-4859-11eb-a190-fa163e074e61_660.jpg Хосеп Гвардиола Фото: Lato Klodian/www.imago-images.de/Global Look Press

Футболист испанской «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси заявил, что лучшими тренерами в его карьере были двое бывших наставников каталонского клуба — Хосеп Гвардиола и Луис Энрике.

Мне повезло тренироваться под руководством Гвардиолы и Луиса Энрике, двух лучших тренеров, — поделился он с изданием Marca.

Форвард каталонцев отметил, что в ходе работы с этими двумя тренерами он развился как физически, так и психологически. Кроме того, они, по его словам, научили его «тактической мудрости».

Говоря о Хосепе Гвардиоле, который тренировал «Барселону» с 2008 по 2012 год, Месси подчеркнул, что главные преимущества работы с ним — способность Гвардиолы заставить футболиста «видеть вещи по-своему, как готовиться к матчам, как защищаться, как атаковать».

Он говорит вам, как именно нужно было атаковать, чтобы выиграть, — рассказал шестикратный обладатель «Золотого мяча».

Ранее NEWS.ru писал о том, что капитан каталонской «Барселоны» Лионель Месси забил гол во время матча с «Вальядолидом» в 15-м туре испанской Примеры. Забив мяч в ходе завершившегося победой каталонцев со счётом 3:0 матча, Месси побил рекорд легендарного бразильского футболиста Пеле по числу забитых за один клуб голов. За «Барселону» аргентинец забил 644 мяча.