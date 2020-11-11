Месси может перейти в ПСЖ

https://static.news.ru/photo/79696f9c-245a-11eb-bb17-fa163e074e61_660.jpg Фото: Panoramic/Keystone Press Agency

Капитан «Барселоны» Лионель Месси может по окончании контракта с каталонским клубом перейти в клуб «Пари Сен-Жермен».

По информации знакомых с ситуацией источников, агент футболиста, его отец Хорхе Месси, уже обсудил такую возможность с представителями французского клуба, переговоры о переходе могут начаться в 2021 году, передаёт РБК.

В августе 2020 года Месси отказался тренироваться с «Барселоной», так как, по его заявлению, больше не считает себя игроком клуба, и, как он считал, был вправе покинуть «Барселону» в качестве свободного агента согласно условиям соглашения. В сентябре 2020 года спортсмен решил продолжить играть за «Барселону», так как, по его словам, руководство клуба запросило за него отступные в размере €700 млн.

Как писал NEWS.ru ранее, Лионель Месси не сможет получать прежнюю зарплату в клубе после подписания нового контракта. Предложение по окладу футболисту, выступающему за «сине-гранатовых» с 2003 года, будет скромнее нынешнего.