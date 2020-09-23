Месси и Роналду потеряли звание игрока сезона по версии УЕФА

Два игрока «Баварии» и один футболист «Манчестер Сити» вошли в итоговую тройку претендентов на звание лучшего игрока сезона-2019/20 по версии УЕФА.
Как уточняется на сайте УЕФА, в тройке лидеров оказались бельгийский нападающий «Манчестер Сити» Кевин Де Брейне, польский форвард «Баварии» Роберт Левандовски и немецкий голкипер мюнхенского клуба Мануэль Нойер.
Всего за звание игрока сезона боролись 10 игроков. Так, десятку замкнул португалец Криштиану Роналду из «Ювентуса», а аргентинец Лионель Месси («Барселона») поделил четвёртое-пятое места с бразильцем Неймаром из ПСЖ.
Ожидается, что имя победителя будет объявлено 1 октября в ходе церемонии жеребьёвки группового этапа ЛЧ-2020/21.
Ранее NEWS.ru писал, что товарищеский матч между сборными Швеции и России состоится в Москве 8 октября, следует из сообщения пресс-службы российской национальной команды.
Первоначально встреча должна была состояться в Швеции на стадионе «Френдс Арена» в пригороде Стокгольма Сольне. Российский футбольный союз (РФС) объявит столичный стадион через некоторое время.
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