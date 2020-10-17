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Футбол

Месси и Роналду не вошли в сборную самых дорогих игроков мира

15:39, 18 октября 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Нападающий и капитан испанского клуба «Барселона» Лионель Месси и форвард туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду не попали в сборную самых дорогих игроков мира.

Как отмечает Transfermarkt, в линию нападения попали Неймар из французского ПСЖ (€180 млн) и его одноклубник Килиан Мбаппе (€128 млн). 

Эксперты составили рейтинг исходя из трансферной стоимости игроков. В число самых дорогих футболистов вошли 11 футболистов. Аргентинца Месси специалисты оценили в €100 млн, а Роналду — в €60 млн.

Как писал NEWS.ru, состояние полузащитника «красно-белых» Зелимхана Бакаева ухудшилось, но сейчас ему уже лучше. Об этом рассказал гендиректор футбольного клуба «Спартак» Шамиль Газизов, также сообщив о том, как чувствуют себя другие травмированные футболисты.

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