Месси и Роналду не вошли в сборную самых дорогих игроков мира

Нападающий и капитан испанского клуба «Барселона» Лионель Месси и форвард туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду не попали в сборную самых дорогих игроков мира.
Как отмечает Transfermarkt, в линию нападения попали Неймар из французского ПСЖ (€180 млн) и его одноклубник Килиан Мбаппе (€128 млн).
Эксперты составили рейтинг исходя из трансферной стоимости игроков. В число самых дорогих футболистов вошли 11 футболистов. Аргентинца Месси специалисты оценили в €100 млн, а Роналду — в €60 млн.
Как писал NEWS.ru, состояние полузащитника «красно-белых» Зелимхана Бакаева ухудшилось, но сейчас ему уже лучше. Об этом рассказал гендиректор футбольного клуба «Спартак» Шамиль Газизов, также сообщив о том, как чувствуют себя другие травмированные футболисты.