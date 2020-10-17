Месси и Роналду не вошли в сборную самых дорогих игроков мира

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Состояние полузащитника «красно-белых» Зелимхана Бакаева ухудшилось, но сейчас ему уже лучше. Об этом рассказал гендиректор футбольного клуба «Спартак» Шамиль Газизов, также сообщив о том, как чувствуют себя другие травмированные футболисты.

Бакаев ранее не попал в заявку на матч с «Химками». Газизов отметил, что накануне днём у него всё было нормально, а вечером ему стало плохо. Врачи поставили диагноз «ротавирус». Бакаева...