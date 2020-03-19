Карантин карантином, но развитие истории с участием Неймара и испанской «Барселоны» по расписанию. Нападающий «сине-гранатовых» аргентинец Лионель Месси снова заявил, что не останется в команде после окончания контракта, если клуб не вернёт игрока ПСЖ Неймара (экс-футболист каталонской команды). Недвусмысленный намёк Месси о необходимости решить в ближайшее время вопрос с возвращением бразильского форварда ставит руководство «Барселоны» в неудобное положение. Неймар — не единственная трансферная цель «сине-гранатовых». Аргентинский нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес также входит в сферу интересов команды. Теперь перед руководством клуба стоит настоящая дилемма: взять обоих футболистов или остановиться на одном. NEWS.ru догадывается, какое решение примет клуб.

Лаутаро — выбор на перспективу

«Барселона» давно следит за 22-летним Лаутаром. Молодой аргентинец, который блистал в своём последнем сезоне в «Расинге» (Аргентина), совсем не растерялся, перейдя в итальянский чемпионат. И если первый сезон в «Интере» выдался не таким результативным, то в этом году ситуация обстоит совсем иначе. В 22 матчах нападающий забил 11 голов. Более того, есть все предпосылки к тому, что футболист станет отличной заменой Луису Суаресу в ближайшем будущем (33-летний уругваец находится на финишной прямой своей карьеры).

Лаутаро Мартинес instagram.com/lautaromartinez/

Если же говорить о Неймаре, которого так жаждет вернуть Месси, то, когда 28-летний бразилец находится в оптимальной форме ему нет равных в ПСЖ, но подверженность травматизму в последних сезонах не может не вызывать опасений. Соответственно, нет уверенности в том, что с возвращением в стан «Барселоны» ситуация изменится. Поэтому Лаутаро, в сравнении с Неймаром, для «Барсы» наиболее оптимальный вариант, несмотря на юный возраст аргентинца. Руководство каталонского клуба это прекрасно понимает, но есть в команде ещё один человек, чьё мнение необходимо учитывать.

Желание Месси — закон

Месси тоскует по Неймару. Точнее, по временам, когда латиноамериканское трио (Месси, Суарес, Неймар) разрывало всех не только в Ла Лиге, но и в Европе (победа в Лиге чемпионов в сезоне 2014/15). И если поначалу тоска Месси проявлялась в большинстве своём в хвалебных комментариях, адресованных бразильцу, то теперь, в связи с последним заявлением, видится более серьёзная настроенность. Все знают, что Месси грезит победой в Лиге чемпионов. Кем бы ни усилилась команда в последние годы, что бы ни делала, «сине-гранатовым» не удаётся завоевать желанный титул. В последний раз победа была как раз при Неймаре. Месси убеждён, что возвращение бразильца вернёт всё на круги своя.

Неймар да Силва Сантос Жуниор Сергей Булкин/NEWS.ru

Но стоит отметить, что Месси не против и своего соотечественника Лаутаро. Лионель был бы рад видеть в составе «Барселоны» напарника по национальной сборной, так как понимает, что Мартинес — отличный выбор на перспективу команды. Однако есть одна проблема.

Взять обоих не получится

Вариант с приобретением обоих футболистов разом — это идеальный сценарий, осуществить который вряд ли получится. Тут всё упирается в денежный вопрос. Данные по стоимости трансфера Неймара варьируются: кто-то говорит о сумме в €150 млн, кто-то — в €180 млн. Плюс нужно учитывать заработную плату, которую попросит бразилец (около €70 млн в год). Естественно, Лаутаро стоит меньше. Сумма трансфера 22-летнего Мартинеса составит около €65 млн, с зарплатой в €17 млн, об этом сообщает Daily Star.

Потянуть стоимость обоих футболистов «Барселоне» вряд ли удастся, особенно в период намечающегося кризиса, вызванного коронавирусом. Да и вариант того, что «Интер» или ПСЖ пойдут на уступки, почти нереален. Но это только одна сторона медали. «Сине-гранатовым» необходимо укреплять не только линию нападения. Полузащита, оборона (и справа, и в центре) — позиции, которые также нуждаются в усилении.

Пока все факторы говорят о том, что в противостоянии Неймара и Лаутаро, перевес будет в пользу бразильского форварда. Президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу не может не думать о будущем. Но в данном случае будущее Месси важнее, так как контракт аргентинца заканчивается в 2021 году. Очевидно, что президент клуба, сделает всё, чтобы поднять настроении Лео до окончания соглашения с клубом, вернув Неймара «домой». Ведь, как известно, если хорошо Месси, хорошо всей «Барселоне».