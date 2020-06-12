Мещеряков рассказал, почему «Локомотив» отказался от покупки Дзюбы

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Бывший генеральный директор футбольного клуба «Локомотив» Илья Геркус рассказал, что из-за председателя совета директоров московской команды Анатолия Мещерякова сорвался трансфер нападающего сборной России Артёма Дзюбы.

Он отметил, что футболист уже согласился на переход, который поддерживай действующий в то время главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин. Мещеряков был против перехода. Тогда у Дзюбы с Кокориным была история,...