Мещеряков рассказал, почему «Локомотив» отказался от покупки Дзюбы

https://static.news.ru/photo/69de879e-acbc-11ea-ab93-fa163e074e61_660.jpgАртем ДзюбаФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Председатель совета директоров футбольного клуба «Локомотив» Анатолий Мещеряков отреагировал высказывание бывшего генерального директора команды Ильи Геркуса о сорвавшемся переходе нападающего сборной России Артёма Дзюбы.
€4 млн зарплаты и €1 млн за аренду «Локомотив» себе позволить не мог. А быть добрым за чужой счёт всегда легко, — цитирует Мещерякова «Чемпионат».
Ранее Геркус заявил, что из-за Мещерякова сорвался трансфер Дзюбы.
NEWS.ru писал, что нападающий петербургского футбольного клуба «Зенит» Артём Дзюба в резкой форме высказал своё мнение по поводу решения руководства московского «Локомотива» не продлевать контракт с главным тренером Юрием Сёминым.