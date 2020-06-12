Футбол

Мещеряков рассказал, почему «Локомотив» отказался от покупки Дзюбы

17:44, 12 июня 2020
Артем Дзюба Артем Дзюба Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Председатель совета директоров футбольного клуба «Локомотив» Анатолий Мещеряков отреагировал высказывание бывшего генерального директора команды Ильи Геркуса о сорвавшемся переходе нападающего сборной России Артёма Дзюбы.

€4 млн зарплаты и €1 млн за аренду «Локомотив» себе позволить не мог. А быть добрым за чужой счёт всегда легко, — цитирует Мещерякова «Чемпионат».

Ранее Геркус заявил, что из-за Мещерякова сорвался трансфер Дзюбы.

NEWS.ru писал, что нападающий петербургского футбольного клуба «Зенит» Артём Дзюба в резкой форме высказал своё мнение по поводу решения руководства московского «Локомотива» не продлевать контракт с главным тренером Юрием Сёминым.

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