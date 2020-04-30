Меркель объявила о возобновлении футбольной Бундеслиги в мае

Федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель объявила о возобновлении чемпионата Германии по футболу. Бундеслига (высший футбольный дивизион) возобновит игры 15 или 22 мая, точную дату назовут позднее.
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О 15 и 22 мая как о потенциальных датах возвращения Бундеслиги
Как писал NEWS.ru, генеральный директор футбольного клуба «Боруссия» (Дортмунд) Ханс-Йоахим Ватцке заявил, что спасти Бундеслигу от финансового краха можно, если приостановленный футбольный сезон возобновится в ближайшее время.
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