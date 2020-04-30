Меркель объявила о возобновлении футбольной Бундеслиги в мае

https://static.news.ru/photo/557de2ca-8fbd-11ea-b36d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель объявила о возобновлении чемпионата Германии по футболу. Бундеслига (высший футбольный дивизион) возобновит игры 15 или 22 мая, точную дату назовут позднее.

Как передаёт Kicker, заявление о возобновлении чемпионата Меркель сделала по итогам видеоконференции с региональными властями. Она отметила, что турнир может возобновиться во второй половине мая «при выполнении согласованных правил».

О 15 и 22 мая как о потенциальных датах возвращения Бундеслиги написал Bild. По данным издания, матчи пройдут без зрителей, а все футболисты будут обязаны проходить регулярные тесты.

Как писал NEWS.ru, генеральный директор футбольного клуба «Боруссия» (Дортмунд) Ханс-Йоахим Ватцке заявил, что спасти Бундеслигу от финансового краха можно, если приостановленный футбольный сезон возобновится в ближайшее время.