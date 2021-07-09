«Меня не увольняли»: Черчесов об уходе из сборной России

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов, который был отстранён с занимаемый должности в четверг, 8 июля, рассказал о встрече с представителями Российского футбольного союза и раскрыл детали ухода с должности. Его слова приводит «Р-Спорт».

Меня не увольняли, это важный момент. Со стороны тренерского штаба были выполнены все задачи, которые прописаны в контракте, всё, о чём мы договаривались — всё было выполнено, — сказал Черчесов.

Он добавил, что это было обоюдное решение сторон и адекватный диалог. В прессе активно обсуждают, получит ли экс главный тренер сборной неустойку в размере 300 млн рублей от организации, но конкретики не поступило. 57-летний специалист отметил, что расставание прошло «на комфортных для РФС условиях».

Черчесов работал с национальной командой в течение пяти лет. За это время ему удалось вывести команду в четвертьфинал домашнего чемпионата мира — 2018. На Евро-2020 сборная России не сумела выйти из группы B, заняв последнее место. Именно такой неудовлетворительный результат стал главной причиной нападок на тренера со стороны болельщиков. Впоследствии во время прямой линии президент страны Владимир Путин намекнул на кадровые изменения.

Ранее актёр театра и кино, болельщик футбольного клуба «Зенит» и сборной России Михаил Боярский заявил, что после отставки теперь уже бывший главный тренер национальной команды Станислав Черчесов должен вернуть деньги.