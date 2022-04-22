«Меня называли дочкой Кака»: как я влюбилась в футбол благодаря игроку

Сегодня, 22 апреля, исполнилось 40 лет Кака. Бразильский полузащитник — один из лучших футболистов своего поколения. Он становился чемпионом мира, брал с «Миланом» Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА. Его признавали лучшим футболистом Бразилии, Италии, а в 2007 году он получил, наконец, мировое признание: Кака стал лучшим игроком планеты по версии ФИФА и получил «Золотой мяч». Но помимо всех громких титулов Кака ещё является моим любимым футболистом. Этот человек, по сути, привёл меня в мир футбола. Сегодня ему 40 — самое время рассказать, как я полюбила футбол благодаря Кака.

Я не была в семье похожа ни на кого, только на Кака

Многие футбольные фанаты попадают в среду по принципу «пришёл — увидел — полюбил». Довольно типичны истории, когда кто-то впервые попал на матч, посмотрел футбол по телевизору, впечатлился игрой команды или одного конкретного футболиста — и понеслась. У меня была немного другая история. Я о своём кумире впервые услышала ещё до того, как его увидеть.

Помнится, у нас гостил дядя, который страсть как любил футбол. Он смотрел все матчи, особенно европейские чемпионаты. И в один из дней он совершенно неожиданно подозвал меня к себе, посмотрел пристально и сказал: «Я-то думаю, кого ты мне напоминаешь, — ты похожа на Кака!» Я не знала на тот момент никакого Кака. Футбол, естественно, я тоже не смотрела. Но имя (на самом деле это прозвище) я запомнила. Впрочем, это было не сложно сделать.

Мысль о том, что я похожа на Кака, активно поддержали в семье. Так получилось, что в большом семействе, состоящем из шести человек, я не была похожа ни на кого — ни на маму, ни на папу, ни на братьев, ни на сестру. Поэтому дома меня называли в шутку дочкой Кака. В 2011-м у футболиста родилась дочь. Её назвали Беллой. Совпадение? Конечно же, нет.

Моё уже полноценное знакомство с Кака-футболистом состоялось немного погодя. Это был 2006 год. Мы с младшими братьями пошли в гости к друзьям. Они предложили нам поиграть в FIFA. Помню, все тогда быстро разобрали команды, а я не знала, какую выбрать. Тогда младший брат мне сказал: «Возьми „Милан“, там твой Кака».

С тех пор я начала активнее следить за карьерой футболиста. Скажу честно, на первых порах я искренне поражалась тому, какой сильный у меня родственник. Он феерил в Серии А, провёл какой-то вдохновенный сезон в ЛЧ (тот самый, когда «Милан» выиграл турнир). Потом был смутный, даже тяжёлый период в «Реале», счастливое (для болельщиков) возвращение в «Милан».

А ещё в памяти отпечатался четвертьфинал ЧМ-2010 (это последний крупный международный турнир, участие в котором принимал Кака). Бразилия играла против Нидерландов. Я смотрела этот матч у соседей, в квартире напротив. Все как назло болели за оранжевых. Усилиями Снейдера сборная Нидерландов прошла бразильцев в том матче. Мне не хотелось показывать своего расстройства всем. И какое-то время я даже держалась молодцом. Но потом крупным планом показали Кака, который, в свою очередь, не сдерживал своих эмоций. Пришлось срочно вернуться домой. У нас в квартире хотя бы никого не было.

Полузащитник сборной Бразилии Рикардо Исаксон Кака в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2010 года Григорий Сысоев/РИА Новости

«Он схватил меня за руку и вытянул из толпы»

В преддверии чемпионата мира по футболу в России какие только гости ни съезжались в нашу страну. Одним из них был Кака. Он приезжал в Москву несколько раз. Несколько раз мы оказывались в одних и тех же локациях с разницей в полчаса (а то и меньше), а на финале ЧМ-2018 сидели практически на одних и тех же местах, просто на разных ярусах. Он в ВИП-ложе, я — в ложе СМИ. На ЧМ у нас действительно было очень и очень много возможностей оказаться в одно время в одном месте, но судьба решила всё-таки повременить с нашей встречей. Зато судьба свела Кака с моей мамой.

14 июля. День рождения мамы. Я приехала в Санкт-Петербург. В Северной столице должен был состояться матч за третье место. Англия — Бельгия. Это было раннее утро. Я только вышла из поезда, и тут мне на почту приходит анонс мероприятия, в котором я узнаю, что в парке Горького 14 июля состоится беседа и футбольный турнир с участием... (барабанная дробь) Кака.

Увидев это сообщение, я улыбнулась и пересчитала мысленно в голове, который раз за последние несколько месяцев нас развела судьба. Через пару часов я набрала маме, чтобы поздравить её с днём рождения. Конечно, я ей рассказала про мою «удачливость». Она посмеялась.

Матч уже закончился, я сижу на пресс-конференции, и тут мне приходят звонки от мамы. Я сбрасываю один раз, второй, третий. Проходит несколько секунд и вылезает на экран сообщение: «Я ВИДЕЛА КАКА».

Через некоторое время я связалась с мамой снова, и она мне рассказала следующую историю:

«После нашего разговора я подумала: „А почему бы мне не поехать в парк Горького? Раз Белла не может увидеть Кака, то увижу хотя бы я“. Я взяла подругу, и под предлогом праздничной прогулки мы поехали в ПГ. Когда мы приехали, шла какая-то лекция. Это было нам неинтересно, но мы всё-таки досидели. Затем начался матч. Тоже ничего интересного. А вот потом началось то, чего я ждала. Кака начал раздавать автографы.

Немецкий футболист Лукас Подольски и бразильский футболист Кака (справа налево) во время финала международного турнира по уличному футболу Adidas Tango League на набережной парка Горького Григорий Сысоев/РИА Новости

Футбольную площадку очень быстро обступили дети, подростки. Все кричали, пихали свои листочки. „Листочки! У меня же ничего нет!“ — вспомнила резко я. Пришлось быстро развернуться, взять у Оли какой-то обрывок бумаги — то ли квитанция, то ли чек — и вернуться обратно. Я стояла очень далеко. Хоть я и пыталась протягивать свой непонятный листок, дотянуться было невозможно. И тут я как выкрикну чуть ли не во всё горло: „Какааааааааа!“ Это получилось неожиданно громко даже для меня самой. Но план сработал — Кака увидел меня в толпе. Белл, я тебе говорю. Он, наверное, когда увидел меня, подумал: „Что это за старая сумасшедшая здесь забыла?“ Там действительно не было ни одного человека даже близко моего возраста. Через мгновение он вытянулся мне навстречу, схватил меня за руку и, расталкивая всех бедных детей, подтянул к себе. Автограф был у меня. Я ему хотела сказать, что знакома с его дочерью, но он вряд ли понял бы русский язык».

Вот так в свой день рождения мама мне сделала подарок в виде автографа Кака. С того дня Рики стал ещё на несколько шажочков ближе к нашей семье.